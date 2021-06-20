США продовжать вводити санкції проти "Північного потоку-2", – радник Байдена

Радник президента США Джейк Салліван розповів, що його країна досі є противницею "Північного потоку-2". Санкції з боку Штатів продовжаться.

За словами Саллівана, Джо Байден не планує запроваджувати санкції проти країн Євросоюзу, причетних до "Північного потоку-2". Водночас лідер США готовий вводити обмеження проти російських компаній.

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Президент Байден сказав: я готовий вводити кожні 90 днів санкції проти російських організацій, які беруть участь в будівництві "Північного потоку-2". Він це робив і продовжить робити,

– наголосив Салліван.

Водночас Байден наразі не готовий запроваджувати санкцій щодо європейських партнерів, союзників і друзів США.

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