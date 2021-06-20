США продовжать вводити санкції проти "Північного потоку-2", – радник Байдена

Радник президента США Джейк Салліван розповів, що його країна досі є противницею "Північного потоку-2". Санкції з боку Штатів продовжаться.
За словами Саллівана, Джо Байден не планує запроваджувати санкції проти країн Євросоюзу, причетних до "Північного потоку-2". Водночас лідер США готовий вводити обмеження проти російських компаній.
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Президент Байден сказав: я готовий вводити кожні 90 днів санкції проти російських організацій, які беруть участь в будівництві "Північного потоку-2". Він це робив і продовжить робити,
– наголосив Салліван.
Водночас Байден наразі не готовий запроваджувати санкцій щодо європейських партнерів, союзників і друзів США.
"Північний потік-2": останні новини
- Україна та Польща ухвалили рішення спільно боротися проти російського газопроводу "Північний потік-2". Про це домовилися глави МЗС Польщі та України Збігнєв Рау та Дмитро Кулеба.
- За словами Кулеби, Володимир Путін у питанні "Північного потоку-2" наразі перебуває на шляху до перемоги. Водночас є чудове правило дипломатії: "Ніщо повністю не узгоджене, доки все не узгоджене".
- Пані посол України в США Оксана Маркарова заявила, що "Північний потік-2" – російська зброя проти Європи.