Байден продовжив розпорядження про блокування російських суден у портах США
Джерело:CNN
Президент Джо Байден продовжив заборону на рух російських суден у порти США. Наказ мав закінчитися цього тижня.
Наказ оприлюднили ще у квітні минулого року. Однак Байден вирішив, що необхідно продовжувати надзвичайний стан.
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Байден продовжив блокування російських суден у портах США
Так, американський лідер продовжив заборону на рух російських суден у порти США. Наказ, спочатку опублікований у квітні минулого року, мав закінчитися цього тижня.
Політика та дії уряду Росії щодо продовження навмисної, невиправданої, неспровокованої та жорстокої війни проти України продовжують становити національну надзвичайну ситуацію через порушення або загрозу порушення міжнародних відносин Сполучених Штатів,
– заявив Байден.
Він наголосив, що вирішив продовжувати надзвичайний стан, оголошений у Декларації 10371.
Світ блокує російські судна
- Окрім США, влада Болгарії ухвалила рішення про закриття усіх портів для входу російських суден. Заборона діє з 8 квітня та поширюється на кораблі, зазначені у російському морському реєстрі судноплавства.
- Естонія вслід за іншими державами вирішила закрити свої порти для суден з Росії. Заборона набула чинності 17 квітня 2022 року.
- Також минулого року італійські порти закрили для російських суден. Заборона також стосується кораблів, які після початку російського вторгнення в Україну змінили прапор.
- Окрім цього, російські кораблі з 17 квітня минулого року не можуть входити у румунські порти під прапором країни-агресорки. У Румунії схвалили відповідну заборону.