Санкції з боку США продовжуватимуться, – Дубовик про долю "Північного потоку-2"

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель поїхала до президента Джо Байдена у Вашингтон. На зустрічі обговорять долю "Північного потоку-2".

Зокрема, ймовірно, поговорять про санкції проти російського газопроводу. Про долю шляхопроводу в ефірі розповів директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик.

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Байден визначився, як діяти

Він вважає, що адміністрація Байдена більш-менш визначилась з тим, як діяти далі. Хоча вона й наражається на критику всередині країни, постійно підкреслюючи, що негативно ставиться до відповідного проєкту.

Я думаю, що санкції продовжуватимуться з боку США. Але не ті санкції, які накладаються на ключових гравців в цьому проєкті, і не ті санкції, які дійсно б завадили закінчити добудування цього проєкту,

– зазначив Дубовик.

Адміністрація Байдена не перешкоджатиме закінченню будування трубопроводу. Тому наразі варто зосередитись на гарантіях Росії про транзит газу через Україну.

Газопровід добудують

Будівництво "Північного потоку-2" все ж закінчиться. Але це, як відзначив Дубовик, ще не означає, що його запустять.

"Потім наступає наступний етап – ліцензування тощо. Пізніше – початок транспортування газу. Але всі ці етапи – окремі і на кожному з них можливі перепони: санкції, блокування", – наголосив експерт.

Канцлерка Німеччини сьогодні, 15 липня, поїхала у Вашингтон. Із собою вона взяла підсумки переговорів з президентом Володимиром Зеленським. Зокрема Меркель обговорить з американським лідером "Північний потік-2" та транзит газу через Україну.

Дубовик розповів про долю "Північного потоку-2": дивіться відео