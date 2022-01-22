США просять Росію не публікувати відповіді на "гарантії безпеки", – The Washington Post

Уже наступного тижня США дадуть письмову відповідь на так звані "гарантії безпеки" Кремля. За даними американських ЗМІ, у Вашингтоні просять Росію не публікувати документ, який вони отримають.

В адміністрації президента США переконані, що Кремль все одно може опублікувати відповіді на "гарантії безпеки". Однак американські чиновники переконують, що відповіді не відповідатимуть вимогам Росії.

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США не погодяться на "гарантії безпеки"

У розмові з журналістами чиновники адміністрації Байдена заявили, що США не погоджуватимуться на вимоги Кремля. Однак Вашингтон надішле письмового листа, щоб продемонструвати свою зацікавленість в дипломатичному діалозі.

Крім того, в США сподіваються, що лист з Білого дому читатиме очільник Кремля Володимир Путін.

У Росії є одна людина, яка ухвалює рішення, і це президент Путін. Якщо це дозволить йому поглянути на ці ідеї та вирішити, чи рухатися далі, це в наших інтересах,

– заявив один із чиновників.

Інший чиновник наголосив, що США не погодяться на припинення політики відкритих дверей в НАТО для країн Східної Європи.

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