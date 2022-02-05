США просять Японію ввести санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну, – ЗМІ

На тлі загрози вторгнення США намагаються згуртувати союзників, щоб тиснути на Росію та уникнути ескалації. Зокрема просять Японію про запровадження санкцій.

Однак у Токіо не поспішають із відповіддю. Там побоюються можливих наслідків для відносин з Москвою у двосторонніх питаннях, включно із суперечкою про острови південних Курил.

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Видання Kyodo News пише, що Сполучені Штати дипломатичними каналами повідомили Японії, що не можуть миритися з переміщенням російських військ і закликали посилити критику Росії.

Політики кажуть, що у разі нового нападу Японія "буде змушена" вжити відповідні заходи проти Москви, але всередині уряду країни при цьому лунають заклики, що краще не оголошувати про введення санкцій до того, як відбудеться вторгнення, на відміну від США та Європейського Союзу.

Санкції проти Росії: що відомо

Євросоюз підготував пакет "жорстких і комплексних" санкцій проти Росії, якщо та нападе на Україну. Обмеження не оминуть також газопровід "Північний потік-2".

Борис Джонсон заявив, що Велика Британія розробила санкції на випадок вторгнення Росії в Україну. За його словами, вони активуються автоматично у разі нападу.

Держдеп США застеріг компанії Китаю від спроб пом'якшити ефект санкцій, які Вашингтон може ввести проти Росії у випадку ескалації військової агресії проти України.

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Джо Байден планує у другій половині травня 2022 року завітати до Японії.