Ядерне стримування: чому США не дають дозволу бити по всій території Росії

У США не підтримують атаки у глиб території Росії американською зброєю. Є припущення, що там побоюються початку ядерної війни, яку може розпочати країна-агресорка.

Військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що всі рішення про застосування американської зброї ухвалює президент США. Він зазначив, що жоден радник не може вплинути на остаточне рішення глави держави.

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Ядерна доктрина

Олександр Мусієнко зазначив, що у США є ядерна доктрина стримування, яка не змінюється роками. Там вказано, що за жодних обставин не можна допустити ядерного протистояння. Адміністрація США її дотримується.

Під час саміту НАТО було дуже багато позитивних рішень для України, однак нам дали зрозуміти, що рішення щодо застосування ATACMS по російських аеродромах не буде,

– наголосив він.

За словами військового експерта, у США не проти якщо Україна атакуватиме російські аеродроми власною зброєю.