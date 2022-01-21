США проведуть у Середземному морі масштабні військові навчання на тлі російської загрози

У Середземному морі пройдуть масштабні навчання "Neptune Strike 2022". У Пентагоні заявляють, що проведення цих навчань ніяк не пов'язане із загрозою вторгненя Росії до України.

Проведення цих навчань запланували ще до загострення ситуації на кордоні України та Росії. Про це заявив речник Пентагон Джон Кірбі.

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Навчання планували ще у 2020 році

Джон Кірбі заявив, що НАТО планувало проведення військових навчань "Neptune Strike" ще у 2020 році. Тому вони ніяк не пов'язані з загрозою російського вторгнення до України.

Навчання були заплановані ще в 2020 році. Однак я вам скажу, що вони не були заплановані в 2020 році з урахуванням перекидання російських військ до України,

– наголосив Кірбі.

Під час навчань НАТО планує випробувати низку нових видів морського озброєння. Зокрема планують задіяти атомний авіаносець "Гаррі Трумен".

Навчання "Neptune Strike 2022" пройдуть з 24 січня по 4 лютого 2022 року.

Кораблі та загроза вторгнення Росії до України: останні новини

19 січня біля британських берегів помітили 6 кораблів Балтійського та Північного флотів Росії. ЗМІ припускали, що судна могли направити до України.

Пізніше у міноборони Росії анонсували проведення морських військових навчань у кількох океанах.

На фоні загрози російського вторгнення до України Канада та Іспанія направили до Чорного моря свої кораблі.

Більше про кораблі Іспанії та Канади в Чорному морі в нашому сюжеті: дивіться відео