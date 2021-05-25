США разом з Євросоюзом готують санкції проти Білорусі

У Білому домі заявили, що готують санкції проти Білорусі через ситуацію з літаком Ryanair та затриманням Романа Протасевича. Водночас "російського сліду" у цьому інциденті Вашингтон не бачить.

Відповідь США на ситуацію у Мінську

Вашингтон спільно з Європейським Союзом готує заходи проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Розглянуті варіанти передбачають введення санкцій.

До теми Грошей не буде, поки нема демократії: ЄС заморозив 3 мільярди євро допомоги Білорусі

За словами речниці Білого дому Джен Псакі, президент США Джо Байден доручив своїй команді підготувати варіанти ефективних дій у тісній координації з європейськими союзниками і міжнародними організаціями. Так міжнародні лідери хочуть притягнути режим Лукашенка до відповідальності.

Псакі розмовляла з помічником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном. Він, за її словами, в бесіді з секретарем ради безпеки Росії Миколою Патрушевим "твердо виклав стурбованість Вашингтона щодо дій Мінська".

Росія не причетна до затримання Протасевича

Водночас на питання журналістів про те, чи вважає Білий дім, що до ситуації у Мінську причетна Росія, Псакі відповіла заперечно.

Ми не вважаємо, що справа йде таким чином,

– сказала прессекретарка.

Зауважимо, депутат Європейського парламенту й глава делегації з питань відносин з Білоруссю Роберт Бедронь заявив, що до затримання засновника опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича можуть бути причетні російські спецслужби. За його словами, на борту літака Ryanair були агенти КДБ.

Цікаво Була підтримка Москви, але наказ віддавав Лукашенко, – батько Протасевича про затримання сина

Коротко про затримання Протасевича