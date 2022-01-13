США рекомендують американцям не їхати в Україну через загрозу нападу Росії

В американському посольстві порадили своїм громадянам тимчасово відмовитися від подорожей в Україну. Такий заклик пояснили потенційними загрозами з боку Росії.

У дипломатичному відомстві звернули увагу на скупчення російських військ біля кордонів України та в окупованому Криму. Там застерегли, що ситуація може змінитися у будь-який час.

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Застереження для американців

Американців попередили, що ймовірні військові дії Росії у будь-якій точці України вплинуть на роботу посольства. Можуть, наприклад, виникнути проблеми із надаванням консульських послуг.

Держдеп продовжує радити громадянам США переглянути питання про поїздки в Україну через потенційні загрози з боку Росії,

– мовиться у заяві.

Дипломати зазначили, що ситуація може змінитися миттєво. З огляду на це американцям порадили регулярно стежити за новинами у місцевих та іноземних ЗМІ, а також у соціальних мережах.

Що у США робитимуть, якщо Росія нападе на Україну

Таку ж рекомендацію оприлюднили наприкінці 2021 року в американському Держдепі. Тоді попереджали не лише про ризик нападу Росії, а й про ситуацію з COVID-19.

Напередодні у Штатах запропонували виділити Україні екстрену допомогу, якщо Росія знову піде на вторгнення. У Сенаті навіть назвали суму – 500 мільйонів доларів. Про це мовиться в "Акті про захист суверенітету України" (його ще потрібно схвалити). Документ передбачає, зокрема, й санкції проти російського банківського сектору, чиновників та видобувних галузей Росії.

США повинні впевнитись, що Україна може захистити себе, і що ми протистоїмо будь-якій загрозі вторгнення з боку Росії,

– наголосили сенатори.

Санкції загрожують й особисто Володимиру Путіну. Якщо очільник Кремля схвалить рішення про напад, йому заборонять в'їзд у США та заморозять американські активи. Такі ж обмеження "світять" російському прем'єру, міністрам закордонних справ та оборони, коомандувачам різних військ та тим, кого Білий дім визнає причетними до агресії проти України.

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