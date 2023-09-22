США, Росія та Китай активізувалися на своїх ядерних полігонах: з'явились супутникові фото

США, Китай і Росія за останні роки побудували нові об'єкти на своїх ядерних полігонах. Наразі вони там активізувалися.

Про це свідчать відповідні супутникові знімки. На них видно розширення ядерних полігонів порівняно з тим, який вигляд вони мали кілька років тому.

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США, Росія та Китай активізувалися на ядерних полігонах

Мовиться про три локації:

пустеля Невада (США),

Сіньцзян-Уйгурський автономний район (Китай),

архіпелаг в Північному Льодовитому океані (Росія).

На знімках видно, що там з’явилися нові тунелі під горами, дороги та сховища. Крім того, пожвавився рух транспортних засобів.

Судячи з фото, з 2021 по 2023 рік на полігоні росіян Нова Земля триває масштабне будівництво. Так, до порту прибувають кораблі й нові транспортні контейнери, взимку дороги розчищаються, а вглиб арктичних гір риють тунелі. За словами ексофіцера розвідки ВПС США Седріка Лейтона, росіяни намагаються підійти до самої межі й можуть готуватися до можливого ядерного випробування.

Окрім цього, також підвищена активність на китайському полігоні. Терикон збільшується, за останні роки почали копати п’ятий підземний тунель, а також з’явилися нові дороги та зона зберігання, куди можна помістити вибухові речовини.

З 2018 по 2023 роки США також значно розширили на своєму полігоні підземний об'єкт U1a. Лабораторія призначена для проведення "підкритичних" ядерних експериментів, й називають це давньою практикою, мета якої – забезпечити надійність зброї в поточному арсеналі без повномасштабних випробувань.

Супутникові знімки ядерних полігонів / фото CNN

Нагадаємо, що нещодавно президент Фінляндії спрогнозував тривалу війну в Україні. Він заявив, що ризик застосування росіянами ядерної зброї дуже великий.