США розглядають варіант повної ізоляції Росії від світової фінансової системи

У США готові до жорсткої реакції у випадку російської агресії проти України. Зокрема, мовиться про від'єднання Росії від світової фінансової системи. Це матиме великі наслідки для бізнесу та населення.

Про таку можливість повідомила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд. Вона наголосила, що Вашингтон та союзники розглядають увесь спектр варіантів – у випадку можливої агресії Росії.

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Ізоляція створить великі проблеми для населення Росії та бізнесу

Те, що ми обговорюємо, буде еквівалентно фактичній ізоляції Росії від світової фінансової системи, з усім розладом, який вона створить для російського бізнесу, росіян та можливості працювати, подорожувати та здійснювати торгівлю,

– пояснила Нуланд на засіданні комітету Сенату з міжнародних відносин.

За словами заступниці голови Держдепу, напередодні – під час закритих обговорень представляли деталі та дипломатичні варіанти можливих відповідей на агресію Росії.

Нуланд наголосила, що Путін повинен зрозуміти в деталях, що саме чекає на Росію у випадку ескалації і які це матиме наслідки для населення країни.

У Білому домі підтвердили, що готують "чіткі відповіді" Росії

Тим часом, на брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі наголосила, що Вашингтон готує "чіткі та зрозумілі відповіді" Росії у випадку її агресії. Про це прессекретарка Байдена повідомила за підсумками 2-годинної розмови Байдена та Путіна.

На звинувачення глави Кремля про те, що НАТО наближається до кордону Росії, Байден, повідомила Псакі, наголосив, що ніхто не може диктувати Альянсу. Також президент США не дав жодних обіцянок Путіну, що Україна залишиться поза блоком.

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Актуально Байден проведе бесіду із Зеленським у четвер, – Білий дім

Головне про перемовини Байдена та Путіна:

Джо Байден та Володимир Путін вперше провели перемовини у відеоформаті.

Розмова тривала понад 2 години, жодних спільних заяв не робили.

У Білому домі наголосили, що Байден висловив підтримку суверенітету та територіальній цілісності України.

Він закликав Путіна повернутись до дипломатії, у протилежному випадку – пригрозив значними санкціями.

У Кремлі, звісно, розказали свою версію: Путін вимагав гарантій нерозширення НАТО та назвав ситуації з ескалацією "внутрішньоукраїнською".

Дивіться відео про те, як перед розмовою Путіна та Байден Зеленський говорив з головою Держдепу: