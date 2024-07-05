У Японії вперше розмістять американські винищувачі F-35

Сполучені Штати Америки розмістять у Японії винищувачі F-35A. У такий спосіб хочуть зміцнити американсько-японський альянс.

Сполучені Штати Америки ухвалили рішення розмістити 48 винищувачів F-35A у Японії. Вони замінять там американські літаки F-16.

Дивіться також Варіантів небагато, а часу ще менше: хто може замінити Байдена в битві з Трампом у США

Зміцнення регіональних сил стримування

48 F-35A замінять 36 F-16, які раніше були розміщені в Японії, на авіабазі Місава у північно-східній японській префектурі Аоморі. Так США хочуть зміцнити регіональні сили стримування свого ключового союзника.

Що це за літаки Це сім'я малопомітних багатоцільових винищувачів п'ятого покоління, розроблена американською фірмою Lockheed Martin Aeronautics Company (Tactical Aircraft Systems) у трьох варіантах: для потреб ВПС США (наземний винищувач – CTOL), для Корпусу морської піхоти США і ВМС Великої Британії (винищувач з укороченим злетом та вертикальним приземленням – STOVL), і для потреб ВМС США (палубний винищувач – CV).

У Пентагоні також розповіли, що модернізація винищувачів США проводитиметься протягом наступних кількох років у тісній координації з японським урядом.

Водночас Україна очікує на поставку F-16. У Данії підготували 50 фахівців для обслуговування F-16, які готуються до приймання перших літаків в Україні.