США продають ракети Tomahawk: що це означає для світу

У ЗМІ знову заговорили, хай і в умовному способі, про крилаті ракети Tomahawk. Це відбулося у контексті нових ініціатив адміністрації Дональда Трампа щодо підтримки України.

США змінюють підхід до продажу зброї?

На цьому тлі можна згадати про варіанти наземних пускових, які зараз в США розгортаються і можуть використовувати відповідну ракету. Про це пише Микола Бєлєсков на своїй сторінці у фейсбуці, інформує 24 Канал.

Читайте також Якщо демобілізації не буде – залишається лише один справедливий крок

Перші дві – Typhon missile system і Mk 70 – це фактично адаптовані модулі універсальної пускової Mk 41, яка використовується на флоті США. Це все на тему того, як доволі швидко адаптувати пускову до нових умов і під нові вимоги. Перевагою Mk 41 є універсальність – можна запускати різні типи боєприпасів із цієї пускової. Частиною комплексу Typhon missile system є також ракета SM-6.

Typhon missile system вже розгортається Сухопутними військами США. Mk 70 – це опція доволі швидко посилити вогневу могутність тих кораблів флоту США, які не мають Mk 41.

Третя пускова – це Long Range Fires (LRF) від Корпусу морської піхоти США. Після тестування Корпус морської піхоти США відмовився наразі від розгортання відповідної системи. Але все ж відповідні роботи велися.

Цікавий також інший момент – те, що США в останній час схвалили продаж крилатих ракет Tomahawk Австралії, Японії і Нідерландам. Це означає, що США потроху знімають обмеження на продаж відповідної системи – світ стає менш безпечним, і тому союзники повинні мати відповідні спроможності.

Це не означає, що завтра відповідна крилата ракета із наземними пусковими з'явиться в Україні, як і отримання цих ракет не означає розв'язання всіх наших проблем. Але відбуваються цікаві тенденції у сфері поширення ракетних технологій і на політичному рівні.

Підтримати фонд "Повернись живим".