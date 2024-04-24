У США підтвердили, що таємно передали Україні далекобійні ракети ATACMS

Видання повідомляє, що Сполучені Штати кілька тижнів тому нібито таємно відправили в Україну далекобійні ракети ATACMS. Як зазначили журналісти, вони вже були застосовані проти російських цілей.

Якщо опиратися на дані видання, це означає, що їх передали ще до схвалення Конгресом США допомоги для нашої держави. Подібну заяву нібито озвучив один з американських посадовців на умовах анонімності.

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Україна таємно отримала ATACMS

Згідно з інформацією інформагентства АР, ATACMS входили до пакета військової допомоги Україні на суму у розмірі 300 мільйонів доларів. Його американський президент Джо Байден схвалив у березні 2024 року.

За даними видань, Україна вперше використала ці ракети вранці 17 квітня, коли уразила російський аеродром у Криму з відстані близько 165 кілометрів від ліній фронту.

Зазначається, що спершу Пентагон був проти надання Києву ATACMS через побоювання, що це зашкодить бойовій готовності США чи що Україна використовуватиме їх для ударів по цілях на території Росії.

Однак повідомляється, що використання Росією північнокорейських балістичних ракет і удари по об'єктах української критичної інфраструктури змінило думку Білого дому, тому їх і було надано.

Джерела АР додають, що ATACMS також містяться в останньому пакеті допомоги, оголошеному сьогодні.

У Пентагоні підтвердили цю інформацію

Пентагон підтвердив, що ракети ATACMS вже в Україні. Про це свідчить заява Пентагону, яку наводить журналістка CNN Наташа Бертранд. Вона наголосила, що Байден таємно схвалив передачу ракет у лютому для використання на території України.

Вже незабаром ракети ATACMS були непомітно включені до пакета допомоги на суму 300 мільйонів доларів, оголошеного 12 березня. Потім їх доставили в Україну. Це заявив речник Пентагону Гаррон Гарн.

Байден анонсував новий пакет допомоги Україні

Президент США Джо Байден підтвердив, що Штати готують Україні новий пакет допомоги в розмірі 1 мільярду доларів. Зокрема до нього увійдуть довгоочікувані боєприпаси для ППО, артилерійські снаряди та бронетехніка. Пізніше список допомоги опублікувало американське Міноборони.

У Міноборони США зазначили, що цей пакет покращить захист України. У відомстві зауважили, що цей пакет забезпечить перекидання боєприпасів, озброєння і техніки для підтримки здатності нашої держави захищати свої лінії фронту, захищати свої міста і протистояти атакам Росії.