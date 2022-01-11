США "тихенько" погодили Україні 200 мільйонів доларів військової допомоги, – CNN

Наприкінці 2021 року адміністрація президента США Джо Байдена погодила військову допомогу Україні на 200 мільйонів доларів. Але не повідомляла про це офіційними каналами.

Начебто тому, щоб не дратувати Росію перед перемовинами у Женеві, які якраз зараз тривають. Щонайменше, так стверджують американські журналісти з посиланням на кілька надійних джерел.

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"Військові" гроші для України Байден погодив ще у кінці 2021

Джо Байден погодив 200 мільйонів доларів військової допомоги для України. Це рішення ухвалили наприкінці 2021 року, як пише американське видання з посиланням на 4 джерела у Білому домі, на тлі стрімкого нарощування військ Росії біля українських кордонів.

Примітно, що погодження цієї допомоги публічного розголосу не мало. Ось як про це написала кореспондентка CNN Кайлі Етвуд у твітері:

Адміністрація Байдена тихенько санкціонувала додаткову допомогу Україні у 200 мільйонів доларів наприкінці грудня.

Зараз процедура підтвердження відбувається в Конгресі. Ці 200 мільйонів прибудуть до України як оборонна продукція США – така ж, яку ми отримували й раніше (стрілецька зброя, боєприпаси, засоби зв’язку, медичне обладнання тощо).

Але, пише видання, і ця процедура стартувала "без зайвого галасу". Ймовірно, через напружені переговори США й Росії, які якраз зараз відбуваються у Швейцарії.

у виданні The Hill зазначили, що у Конгресі лежить й інший документ – поправки до бюджету, які передбачають санкції щодо "Північного потоку-2" і також 200 мільйонів доларів Україні. Чи це ті ж гроші, про які написали у CNN, чи додаткові – наразі не зрозуміло.США надали Україні у 2021 році, за даними Politico, 450 мільйонів "військових" доларів. А з 2014 у сумі – 2,5 мільярда.

Тим часом у Женеві вже відбулися перемовини у форматі США – Росія, під час яких:

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