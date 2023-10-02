Стабільність США дуже важлива для України: чи буде Вашингтон надалі підтримувати Київ

Джо Байден заявив, що США за жодних обставин не допустять припинення допомоги Україні. Так, нещодавно ухвалили рішення про додаткове фінансування для нашої держави – понад 24 мільярди доларів.

На тлі цього в Америці вже розпочалися змагання щодо того, хто виділить цю допомогу – демократи чи республіканці. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що, попри це, нашій державі не допомагатимуть постійно.

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Стабільність США важлива для України

"Джо Байден зробив слушну заяву, яка лягає в політичні контексти. Справу, яку республіканці розпочали ще у 2014 році з моменту підтримки України, він продовжуватиме цю лінію, використовуючи різні способи підтримки", – сказав Клочок.

Також зазначимо, наразі ще не вся фінансова допомога використана для України, яка є в наявності та проголосована Сполученими Штатами.

До того ж Байден підписав документ про тимчасовий бюджет США, аби уникнути "шатдауну". Це означає, що стабільність Америки неабияк важлива для України.

Підтримка триватиме

Наступна допомога буде. Утім, Сполучені Штати та Джо Байден проводять послідовну політику у частині примусу ЄС допомагати Україні,

– заявив Валерій Клочок.

Варто згадати, що у 2022 році Європейський Союз не надав Україні жодної фінансової допомоги, за винятком окремих країн. Проте наразі підтримка від ЄС стала набагато потужнішою.

Тому послідовна політика США, зокрема Джозефа Байдена, у частині об'єднання різних країн світу щодо питань підтримки України – важливіша, ніж сама допомога від Сполучених Штатів. Адже Америка не може за усіх розв'язати проблему російської агресії. Це повинні розуміти всі – як у Німеччині, так і у Франції.

Змагання республіканців і демократів

Однак, як наголосив Клочок, українцям варто розуміти, що допомога від США не буде вічною. Позаяк обсяги військової допомоги, які наша держава отримала від Америки на початку повномасштабного вторгнення, достатньо великі.

За останніми підрахунками, Україна отримала від США до 200 мільярдів доларів. Крім цього, в Америці вже розпочалися змагання між республіканцями та демократами за те, хто виділить 24 мільярди доларів для України.

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Адже спікер палати представників США Кевін Маккарті перебуває у нестійкому становищі. Згадаймо, у цьому кріслі він опинився завдяки серйозним внутрішньопартійним процесам у республіканців. Тут Маккарті заручився підтримкою правого крила.

Фактично, він став заручником такої дуже хиткої своєї позиції у республіканській партії. І в будь-який момент може постати питання про зняття його з посади самими республіканцями, а не демократами,

– зауважив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Риторика республіканців змінилася

На його думку, праве крило республіканців підтримують політику "не підтримки України" або "жорсткішого контролю за нею". Це розуміють усі в США: і демократи, і республіканці.

Як зауважив Клочок, Україна стала предметом торгу. Якщо згадати позицію республіканців кілька років тому, то вони активно виступали проти росіян та Радянського Союзу. Імовірно, навіть радикальніше, ніж демократи.

Потрібно також зважати, що 24 мільярди доларів не включили до проєкту фінансування уряду США терміном на 45 днів. Відбудеться переголосування цього документу – це означає наступну боротьбу за те, хто стане кінцевим бенефіціаром виділення цієї допомоги для України, – демократи чи республіканці.

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