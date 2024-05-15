США й Україна мають укласти угоду про гарантії безпеки: Блінкен розкрив зміст документа

Сполучені Штати та Україна хочуть укласти угоду про гарантії безпеки терміном на 10 років. Цей документ буде спрямований на підтримку української безпеки та зміцнення військово-промислового комплексу нашої держави.

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен розповів у своїй промові перед студентами Київського політехнічного інституту. Він також зазначив, що США матимуть підтримувати Україну озброєнням, передає 24 Канал.

До теми Байдену потрібні перемоги: з чим пов'язаний неоголошений візит Блінкена до Києва

Блінкен розповів зміст угоди про безпеку між США й Україною

Головний американський дипломат зазначив, що в угоді про гарантії безпеки, розрахованій на 10 років, США підтримуватимуть українську безпеку й оборону за цілим спектром військових можливостей. Зокрема, це стосуватиметься надання допомоги від ППО та дронів і до розмінування.

Держсекретар США підтвердив, що у разі нападу на Україну з боку Росії або будь-якого іншого агресора, Сполучені Штати швидко взаємодіятимуть з українськими посадовцями, щоб розробити стратегію захисту від цієї загрози.

Блінкен також сказав, що двостороння угода зі Сполученими Штатами спрямована на підтримку української оборонної промисловості. Документ буде спрямований на посилення потенціалу України у виробництві артилерійських снарядів, систем протиповітряної оборони та інших важливих видів озброєнь.

Україна також готується підписати угоди з іншими державами