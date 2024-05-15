США й Україна мають укласти угоду про гарантії безпеки: Блінкен розкрив зміст документа
Сполучені Штати та Україна хочуть укласти угоду про гарантії безпеки терміном на 10 років. Цей документ буде спрямований на підтримку української безпеки та зміцнення військово-промислового комплексу нашої держави.
Про це державний секретар США Ентоні Блінкен розповів у своїй промові перед студентами Київського політехнічного інституту. Він також зазначив, що США матимуть підтримувати Україну озброєнням, передає 24 Канал.
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Блінкен розповів зміст угоди про безпеку між США й Україною
Головний американський дипломат зазначив, що в угоді про гарантії безпеки, розрахованій на 10 років, США підтримуватимуть українську безпеку й оборону за цілим спектром військових можливостей. Зокрема, це стосуватиметься надання допомоги від ППО та дронів і до розмінування.
Держсекретар США підтвердив, що у разі нападу на Україну з боку Росії або будь-якого іншого агресора, Сполучені Штати швидко взаємодіятимуть з українськими посадовцями, щоб розробити стратегію захисту від цієї загрози.
Блінкен також сказав, що двостороння угода зі Сполученими Штатами спрямована на підтримку української оборонної промисловості. Документ буде спрямований на посилення потенціалу України у виробництві артилерійських снарядів, систем протиповітряної оборони та інших важливих видів озброєнь.
Україна також готується підписати угоди з іншими державами
- Президент Володимир Зеленський готується також поїхати в іспанську столицю Мадрид, щоб укласти угоду про гарантії безпеки з цією країною. З іспанської сторони угоду підписуватиме прем'єр-міністр Педро Санчес.
- За даними журналістів, угода спрямована на зміцнення стабільності і передбачає надання військової допомоги Києву з боку Іспанії. Ця допомога включає надання зброї, підготовку понад 4 000 солдатів у Навчально-координаційному центрі в Толедо, а також лікування значної кількості поранених у військовому госпіталі в Сарагосі.
- Окрім того, журналісти видання Die Welt зазначили, що посли Європейського союзу вже погодили проєкт двосторонньої безпекової угоди між Україною та ЄС. У проєкті тексту містяться положення, згідно з якими ЄС зобов’язується провести консультації щодо потреб України протягом 24 годин у разі нової агресії проти неї. Однак в документі нібито ще є окреме положення, яке виключає пряму участь "військових країн ЄС" у бойових діях.