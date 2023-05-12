США допоможуть Україні заповнити нестачу зброї, якщо це необхідно, – Блінкен
Джерело:United States Department of State
США продовжать підтримувати Україну і допоможуть закрити нестачу зброї, у разі потреби. І схилятимуть до цього інші країни.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він також позитивно відреагував на передачу Британією Україні далекобійних ракет Storm Shadow.
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Блінкен наголосив, що Вашингтон співпрацював з понад 50 країнами, щоб створити коаліцію для допомоги Україні, і продовжує це робити.
Це процес, і ми працюємо буквально щодня з українцями та з цією коаліцією країн, щоб переконатися, що вони мають підтримку. Якщо є прогалини, якщо є нестачі, вони нам скажуть, і ми докладемо всіх зусиль, щоб їх заповнити,
– сказав Блінкен.
Він зауважив, що "країни будуть допомагати залежно від власних можливостей, технологій; залежно від того, що є найбільш доцільним".
Таким чином ми надали деякі унікальні речі для України через цей процес, – додав держсекретар США.
Головне про передачу Storm Shadow
- Велика Британія надала Україна ракети Storm Shadow. Їхня дальність удару – понад 250 кілометрів. Ця зброя має вдосконалену навігаційну систему, що дозволяє їй бути дуже точною.
- Аналітики оцінюють ракети Storm Shadow як ефективніші за ATACMS. Storm Shadow можна адаптувати під радянський літак, натомість ATACMS лише під Himars. Бойова частина ракети складає 450 – 500 кілограмів, натомість у ATACMS 227 кілограмів.