США допоможуть Україні заповнити нестачу зброї, якщо це необхідно, – Блінкен

США продовжать підтримувати Україну і допоможуть закрити нестачу зброї, у разі потреби. І схилятимуть до цього інші країни.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він також позитивно відреагував на передачу Британією Україні далекобійних ракет Storm Shadow.

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Блінкен наголосив, що Вашингтон співпрацював з понад 50 країнами, щоб створити коаліцію для допомоги Україні, і продовжує це робити.

Це процес, і ми працюємо буквально щодня з українцями та з цією коаліцією країн, щоб переконатися, що вони мають підтримку. Якщо є прогалини, якщо є нестачі, вони нам скажуть, і ми докладемо всіх зусиль, щоб їх заповнити,

– сказав Блінкен.

Він зауважив, що "країни будуть допомагати залежно від власних можливостей, технологій; залежно від того, що є найбільш доцільним".

Таким чином ми надали деякі унікальні речі для України через цей процес, – додав держсекретар США.

Головне про передачу Storm Shadow

Велика Британія надала Україна ракети Storm Shadow. Їхня дальність удару – понад 250 кілометрів. Ця зброя має вдосконалену навігаційну систему, що дозволяє їй бути дуже точною.

Аналітики оцінюють ракети Storm Shadow як ефективніші за ATACMS. Storm Shadow можна адаптувати під радянський літак, натомість ATACMS лише під Himars. Бойова частина ракети складає 450 – 500 кілограмів, натомість у ATACMS 227 кілограмів.

Нещодавно США оголосили про новий пакет військової допомоги на суму 1,2 мільярда доларів.