Понад 150 ракет та 30 локацій: у США уточнили деталі масованого удару по хуситах

США та Британія ввечері 11 січня завдали ударів по військових об'єктах угруповання хуситів у Ємені. Згідно з даними Дугласа Сімса II, вдалось вразити майже 30 локацій.

Директор Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал-лейтенант Дуглас Сімс розповів журналістам, що на кожній з локацій США могли уразити по "декілька об'єктів".

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Так, початкові удари стосувалися 16 окремих локацій. Кожна з них містила низку різних об'єктів… Після або відразу після цих ударів було ідентифіковано 12 інших локацій, де зберігалися предмети, які потенційно могли бути використані проти сил – морських і повітряних. Ці райони також були згодом уражені,

– заявив Сімс CNN.

За його словами, під час цих атак використали понад 150 різних боєприпасів. Пуски здійснювали як з морських, так і з повітряних платформ, як британських, так і американських.

Генерал-лейтенант запевнив, що ще триває оцінка бойових збитків різних цілей, але офіційні особи "дуже впевнені щодо того, куди влучили боєприпаси".

Раніше командування Військово-повітряних сил США заявляло, що в результаті ударів було вражено понад 60 цілей у 16 ​​місцях.

У Пентагоні прокоментували наслідки ударів по Ємену

Речник Пентагону Патрік Райдер заявив, що американсько-британські удари по підтримуваних Іраном силах хуситів у Ємені мали "хороший ефект". За повідомленням Reuters, він запевнив, що військові продовжуватимуть стежити за ситуацією на предмет будь-яких ударів у відповідь.

Наша початкова оцінка полягає в тому, що удари мали хороший ефект… Ми будемо продовжувати моніторинг і, як сказали президент і (міністр оборони – 24 Канал) Остін, ми продовжуватимемо вживати необхідних заходів,

– запевнив Райдер.

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