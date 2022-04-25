США та Велика Британія надали Швеції гарантії безпеки до прийняття її у НАТО, – ЗМІ

Швеція на тлі російського вторгнення в Україні прискорено зближується з НАТО. На період ухвалення рішення щодо вступу до Альянсу Швеція отримала гарантії безпеки від США та Великої Британії.

Гарантії безпеки для Швеції передбачають 3 пункти

За даними шведських ЗМІ, так звані гарантії безпеки для Швеції передбачають три пункти. Зокрема, це посилення військової присутності, поглиблені військові навчання та "потужна політична" підтримка з боку країн НАТО.

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Уряд отримав інформацію, зокрема, із США та Британії про те, як може виглядати захист та підтримка під час можливого процесу подання заявки,

– сказало джерело журналістів у шведському уряді.

У матеріалі журналістів йдеться, що під час подачі заявки Швеція може розглядатися як повноправний член НАТО.

Водночас інше джерело видання вказує на те, що країни НАТО, зокрема США, згідно з правилами Альянсу, статтею 8 Вашингтонського договору, не можуть виражати жодних формальних гарантій захисту нечленам.

Джерело наголошує на різниці між гарантіями оборони та заходами щодо зміцнення безпеки.

Гарантії ви отримаєте, коли процес ратифікації закінчиться наприкінці року. Але де-факто це сильне зміцнення нашої безпеки вже відколи ми прийняли рішення у Швеції,

– сказало джерело.

Також одне з джерел заявило, що заяви, мовляв, Швеція не буде захищена або не отримає підтримку під час процесу подання заявки, грають на руку Росії.

Швеція і Фінляндія хочуть вступити в НАТО

На тлі російської агресії проти України у Швеції та Фінляндія вирішили вступити до НАТО. Обидві країни хочуть подати спільну заявку, щоб витримати негативну реакцію Росії.

У Фінляндії заявили, що повідомили Швецію, що готові подати заявку до НАТО вже цієї весни.

Раніше прем'єр-міністерка Швеції повідомила, що країна готова подати заявку на вступ до Альянсу вже влітку 2022 року. Ії колега з Фінляндії заявляла, що країна планує ухвалити заявку на вступ до НАТО протягом найближчих тижнів.

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