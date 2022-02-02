Відхилили пропозицію про "нерозширення НАТО": ЗМІ оприлюднили відповіді на "гарантії безпеки"

Іспанські ЗМІ опублікували відповіді США та НАТО на так звані "гарантії безпеки" Кремля. Згідно з ними, Альянс та Вашингтон відмовилися від вимоги Росії щодо нерозширення НАТО.

У своїй відповіді Росії США та НАТО наголосили на готовності до діалогу. Однак разом із тим підкреслили, що принципові питання обговорювати не готові. Саме серед таких "нерозширення НАТО".

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США та НАТО закликають Кремль до діалогу

У відповідях на "гарантії безпеки" НАТО підкреслили, що Альянс створений для підтримки миру в світі, а не для агресії. Тому там відкинули вимогу про "нерозширення". Такою є й позиція США.

Однак і США, і НАТО готові до переговорів з Росією щодо низки питань. Серед них:

контроль за озброєнням, зокрема ракетами середньої і меншої дальності;

взаємні зобов'язання щодо обмеження розгортання наступального озброєння на території України;

додаткові заходи для уникнення зіткнень на морі та у повітрі;

механізми для підтвердження нерозміщення крилатих ракет "томогавк" у Румунії та Польщі.

Також у своїх відповідях США й НАТО підкреслили, що вони утримуються від розміщення ядерної зброї у Східній Європі.

Водночас у НАТО наголосили на тому, що не готові йти на компроміс у принципових для Альянсу питаннях.

"Гарантії безпеки" Кремля: головне

Ще у грудні 2021 року Кремль висунув ультиматум США та НАТО у вигляді "гарантій безпеки". Серед головних вимог – "нерозширення НАТО". Саме ця вимога викликала найбільше обговорень та дискусій.

Зокрема ця вимога фактично передбачала заборону на членство в НАТО Україні. Також на неї відреагували у Швеції та Фінляндії, оскільки ця вимога стосується і їх.

Переговори щодо "гарантії" відбулися 10 та 12 січня з США (у Женеві) та з НАТО (у Брюсселі), однак російські дипломати поїхали ні з чим.

Письмові відповіді до Кремля передали наприкінці січня 2022 року. У США просили не публікувати їх. Однак, у Москві відповідями, які вони отримали від Заходу, не задоволені.

Більше про відповіді на "гарантії безпеки" у випуску "На цю хвилину": дивіться відео