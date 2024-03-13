Хороші та погані новини про нову допомогу від США

Отже, США надають Україні пакет озброєнь на 300 мільйонів доларів. Хороші новини: на нього знайшли гроші. Погані новини: наразі це одноразова акція, і для продовження підтримки все ще треба додаткове фінансування. Чому на цей крок пішли зараз, і де, власне, Пентагон взяв ці гроші?

Неефективний підхід

У пакет увійшли боєприпаси до HIMARS і артилерії (зокрема, касетні снаряди), ракети до Stinger, протитанкова зброя та інше.

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Усе це США виділяють із власних складів. І знову, хороші новини – боєприпаси надійдуть до ЗСУ в найкоротші терміни. Погані новини – їх вистачить, може, на кілька тижнів.

У теорії, США мають можливість надати Україні зброю зі своїх запасів ще на залишкові 4 мільярди доларів. Дозвіл на використання такої суми Конгрес дав президенту Джо Байдену ще раніше. Але грошей на поповнення цих запасів не залишилось – і допоки для цього не виділять коштів, в Пентагоні розводять руками.

Що сталось зараз: США знайшли додаткові 300 мільйонів доларів для поповнення складів. Це відкрило можливість поставити Україні зброї на таку суму без втрат для запасів власної армії. Кошти виявили завдяки економії у контрактах для заміни обладнання, яке в Україну надіслали ще раніше.

Поясню. Умовно кажучи, на закупівлю 100 снарядів Пентагон спочатку заклав одну суму – скажімо, по 130 доларів за штуку. Але по факту ці снаряди виявились дешевшими, по 93 долари. Сумарно за різними контрактами так вдалося заощадити близько 300 мільйонів доларів, які зараз знадобилися для допомоги Україні.

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Проблема в тому, що такий підхід неефективний для сталої підтримки. У Пентагоні кажуть, що хоча інколи їм вдається зекономити, покладатись на це в довготривалій перспективі не можна. 300 мільйонів доларів достатньо лише для одного пакету озброєнь, і наразі нових оголошень у Вашингтоні не очікують.

Тож все знову повертається до Конгресу. Один пакет дозволить підтримати ЗСУ лише на короткий період – і не закриє потребу у 60 мільярдах доларів, про які Білий дім просить ще з жовтня.

Тому хороші новини – сьогодні зброю дали. Погані новини – майбутні поставки все ще залежать від рішення конгресменів.