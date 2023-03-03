США виділили Україні пакет військової допомоги на 400 мільйонів доларів
Джерело:Держдеп США
У Вашингтоні оголосили новий пакет військової допомоги Україні. Розмір цієї допомоги становить 400 мільйонів доларів.
Це вже 33-ій пакет військової допомоги для України, яку надають США з серпня 2021 року. Зокрема він включає боєприпаси до HIMARS
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Що увійде до нового пакету
У межах нового пакету військової допомоги Україна отримає від США:
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- артилерійські снаряди;
- боєприпаси до БМП Bradley;
- військова техніка для наведення переправ;
- підривне спорядження;
- кошти на підтримку, навчання та обслуговування.
Сполучені Штати також продовжують згуртовувати світ на підтримку України. Ми побачили неймовірну відданість наших союзників і партнерів. Ми аплодуємо понад 50 країнам, які об’єдналися на знак солідарності з Україною, щоб надати підтримку, коли вона захищає свій суверенітет і територіальну цілісність.Лише Росія могла закінчити свою війну сьогодні. Поки Росія цього не зробить, стільки, скільки буде потрібно, ми будемо об’єднані з Україною та посилюватимемо її військові сили на полі бою, щоб Україна була в найсильнішій позиції за столом переговорів,
– йдеться у заяві Держдепу.
Яка зброя необхідна Україні
Президент Володимир Зеленський під час брифінгу за підсумками зустрічі з президентом Латвії Егілсом Левітсом у Львові наголосив, що Україна відкрито говорить про те, що їй потрібно. Нашим захисникам вкрай необхідні:
- артилерія
- системи ППО,
- амуніція,
- снаряди великої кількості.
Глава держави підкреслив, що ця зброя потрібна нам не для того, щоб стріляти по Росії, а для того, щоб її зупинити та вигнати з території України. І це, зауважив він, справедливо.
Крім того, окремо Володимир Зеленський наголосив на потребі України в літаках.