США виділили Україні пакет військової допомоги на 400 мільйонів доларів

У Вашингтоні оголосили новий пакет військової допомоги Україні. Розмір цієї допомоги становить 400 мільйонів доларів.

Це вже 33-ій пакет військової допомоги для України, яку надають США з серпня 2021 року. Зокрема він включає боєприпаси до HIMARS

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Що увійде до нового пакету

У межах нового пакету військової допомоги Україна отримає від США:

додаткові боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди;

боєприпаси до БМП Bradley;

військова техніка для наведення переправ;

підривне спорядження;

кошти на підтримку, навчання та обслуговування.

Сполучені Штати також продовжують згуртовувати світ на підтримку України. Ми побачили неймовірну відданість наших союзників і партнерів. Ми аплодуємо понад 50 країнам, які об’єдналися на знак солідарності з Україною, щоб надати підтримку, коли вона захищає свій суверенітет і територіальну цілісність.Лише Росія могла закінчити свою війну сьогодні. Поки Росія цього не зробить, стільки, скільки буде потрібно, ми будемо об’єднані з Україною та посилюватимемо її військові сили на полі бою, щоб Україна була в найсильнішій позиції за столом переговорів,

– йдеться у заяві Держдепу.

Яка зброя необхідна Україні

Президент Володимир Зеленський під час брифінгу за підсумками зустрічі з президентом Латвії Егілсом Левітсом у Львові наголосив, що Україна відкрито говорить про те, що їй потрібно. Нашим захисникам вкрай необхідні:

артилерія

системи ППО,

амуніція,

снаряди великої кількості.

Глава держави підкреслив, що ця зброя потрібна нам не для того, щоб стріляти по Росії, а для того, щоб її зупинити та вигнати з території України. І це, зауважив він, справедливо.

Крім того, окремо Володимир Зеленський наголосив на потребі України в літаках.