Це дуже його вразило: що могло змінити думку Джонсона щодо допомоги Україні
Палата представників США 20 квітня схвалила пакет допомоги для України. Рішення конгресменів дуже важливе для подальшої боротьби України із російською агресією.
Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, розповів 24 Каналу, що кожен політик, який хотів, щоб законопроєкт про допомогу Україні був ухвалений, зіграв свою роль для цього. Він додав, що і Володимир Зеленський, який давав численні потужні інтерв’ю та розмовляв зі спікером Майклом Джонсоном, і представники Міністерства закордонних справ України, і американські політики, які сюди приїздили – всі долучились до погодження підтримки для України.
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Вирішальний чинник
Олександр Мусієнко зауважив, що багато хто докладав зусиль для того, щоб у США затвердили фінансову допомогу Україні. Визначальну ж роль, що змінило думку Джонсона, зіграв не Дональд Трамп, а директор ЦРУ Вільям Бернс.
Я чув про те, що багато хто був вражений, прочитавши його доповідь, на жаль, вона поки не публічна. Вона про те, що може бути з Америкою, якщо не надати допомогу Україні. Це дуже його (Джонсона – 24 канал) вразило,
– сказав керівник Центру військово-правових досліджень.
У доповіді йдеться про те, що американське панування в Європі та у світі може впасти. Хто б не став президентом: Джо Байден чи Дональд Трамп – США можуть втратити свій статус на континенті.
Допомога Україні від США: головне
- У Конгресі узгодили законопроєкт щодо військової допомоги нашій державі. Сенатор-демократ Марк Уорнер повідомив, що США можуть відновити постачання зброї в Україну до кінця наступного тижня, зокрема далекобійне озброєння, таке як ракети ATACMS.
- Кілька американських чиновників повідомили, що Міністерство оборони США готується швидко відправити в Україну артилерію та системи протиповітряної оборони. Згідно з Politico, хоча адміністрація президента Джо Байдена ще не прийняла остаточного рішення щодо обсягу допомоги та озброєння, оборонне відомство готується до швидкого затвердження пакета допомоги для України.
- Палата представників США прийняла важливе рішення стосовно заморожених російських активів та їх подальшого використання. Ця ініціатива, яка стала відомою 20 квітня ввечері, зараз очікує на затвердження Сенатом. На початку повномасштабної війни в лютому 2022 року питання про передачу таких активів на користь України вже активно обговорювалося.