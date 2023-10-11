США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на 200 мільйонів доларів

США оголосили про новий пакет допомоги Україні на 200 мільйонів доларів. Зокрема, до нього увійшли боєприпаси до HIMARS.

Про це оголосило Міністерство оборони США. Це вже 48 транш обладнання, яке адміністрація Байдена надасть Україні із запасів Міноборони з серпня 2021 року.

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США оголосили про нову допомогу

Новий пакет допомоги включає додаткові засоби протиповітряної оборони, протитанкову зброю та інше обладнання, яке допоможе Україні протистояти російській агресії.

Цей пакет безпекової допомоги є важливим сигналом про незмінну відданість Сполучених Штатів підтримці українського народу перед обличчям російської агресії,

– повідомили в Міноборони США.

Цей пакет містить допомогу, раніше надану Україні у попередні фінансові роки в рамках президентських повноважень зі скорочення озброєнь, яка залишилася після процесу переоцінки PDA.

"Сполучені Штати залишаються відданими співпраці з членами Альянсу і партнерами з метою надання Україні можливостей для задоволення її нагальних потреб на полі бою в найближчій перспективі, і адміністрація Байдена закликає Конгрес виконати свої зобов'язання перед народом України, ухваливши додаткове фінансування, щоб Україна і надалі мала все необхідне для захисту від жорстокої війни, яку обрала Росія", – мовиться у повідомленні.

У Міноборони США наголосили, що безпекова допомога Україні є розумною інвестицією в національну безпеку Сполучених Штатів. Адже вона допомагає запобігти більшому конфлікту в регіоні та стримувати потенційну агресію в інших місцях, одночасно:

зміцнюючи оборонно-промислову базу США,

створюючи висококваліфіковані робочі місця для американців.

До нового пакета увійшли:

Ракети протиповітряної оборони AIM-9M;

Обладнання протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);

Додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

Додаткові артилерійські снаряди калібру 155 і 105 міліметрів;

Високоточні авіаційні боєприпаси;

Засоби радіоелектронної боротьби;

Ракети для ПТРК TOW;

ПТРК АТ-4;

Стрілецька зброя та понад 16 мільйонів патронів до стрілецької зброї;

Підривні боєприпаси для подолання перешкод;

Запасні частини, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше польове обладнання.