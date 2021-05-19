США відмовили Ізраїль від наземної операції у Секторі Гази, – ЗМІ

Ізраїль був готовий розпочати наземну операцію у Секторі Гази. Проте від такого кроку Тель-Авів відмовила адміністрація президента Байдена. США наполягали на тому, аби великомасштабних бойових дій не було.

ЗМІ повідомляють, що такий результат закритих переговорів з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Для Тель-Авіва, кажуть джерела, надзвичайно важливий вплив США.

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З Нетаньяху провели закриті переговори

Також саме завдяки Вашингтону відбулись переговори між офіційними представниками Єгипту та сторонами конфлікту – ХАМАСом та ізраїльською владою.

За інформацією джерел в адміністрації президента США, Нетаньяху запевнив, що активні обстріли триватимуть ще протягом кількох днів.

Ситуація залишається непередбачуваною, і якщо будь-яка зі сторін вирішить активізувати свою діяльність, будь-які зусилля щодо досягнення тривалого режиму припинення вогню можуть зруйнуватися,

– пише Politico.

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США хочуть не допустити масштабних бойових дій

Головна мета США – уникнути повторення ситуації 2014 року, коли ХАМАС та Ізраїль воювали близько 50 днів. Жертвами конфлікту стали близько 2000 палестинців та 70 ізраїльтян. А у 2012 році конфлікт між палестинцями та ізраїльтянами тривав вісім днів, в результаті чого загинули понад 160 палестинців та щонайменше шість ізраїльтян.