США відновлюють військову допомогу та передачу розвідданих Україні

США та Україна 11 березня провели переговори у Саудівській Аравії. За їхніми результатами було повідомлено, що Штати відновлюють обмін розвідданими та безпекову допомогу українській стороні.

Обидві країни уже зробили спільну заяву. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіс президента.

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Паузу у допомозі та обміном розвідданих скасовано

Рішення про відновлення військової допомоги та передачу розвідданих Україні було прийнято негайно.

Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні,

– йдеться у заяві Офісу президента.

Цю інформацію також підтвердила американська сторона.

"Зараз ми аналізуємо, де знаходяться усі поставки, але так, ми будемо відновлювати допомогу Україні", – заявив радник Трампа з національної безпеки Майк Волц.

Також за результатами перемовин Україна погодилася на пропозицію США щодо негайного режиму припинення вогню на 30 днів. Він може тривати й довше за взаємною згодою сторін, а також, якщо Росія його прийме та буде одночасно виконувати.

