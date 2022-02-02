США відреагували на атаку російських найманців на КПВВ "Гнутове"

Проросійські бойовики 2 лютого атакували пункт в'їзду – виїзду "Гнутове", що на Донбасі. США вже відреагували на цей обстріл.

У посольстві Сполучених Штатів Америки в Україні зауважили, що під час зустрічі у Парижі минулого тижня країна-агресор зобов'язалася повністю дотримуватися режиму припинення вогню.

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Сьогодні (2 лютого – 24 канал) очолювані Росією сили застосували БПЛА для нападу на КПВВ "Гнутове", піддавши небезпеці цивільне населення,

– зазначити дипломати.

США також вкотре закликали країну-агресора виконувати свої зобов'язання не на словах, а на ділі.

Обстріл КПВВ "Гнутове" і ситуація на Донбасі:

Пункт в'їзду – виїзду "Гнутове" окупанти обстріляли з безпілотника, який скинув постріл ВОГ.

Унаслідок ворожої атаки втрат серед особового складу немає. Одного з військовослужбовців від поранення врятував особистий металевий жетон. Він зупинив осколок гранати.

Протягом минулої доби, 1 лютого, найманці Росії двічі порушували режим тиші. Обстріли відбувались напрямку Мар'їнки та Пісків. Жоден з українських захисників не постраждав.

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В мережу виклали відеозапис обстрілу російськими найманцями пункту в'їзду – виїзду "Гнутове". На кадрах видно один із найбільш небезпечних моментів.



Текст публікації посольства США в Україні:

Минулого тижня у Парижі Росія зобов'язалася повністю дотримуватися режиму припинення вогню. Сьогодні очолювані Росією сили застосували БПЛА для нападу на КПВВ "Гнутове", піддавши небезпеці цивільне населення. Ми закликаємо Росію виконувати свої зобов’язання. Не на словах, а на ділі.