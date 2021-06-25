Підтримали Україну та Британію: США відреагували на інцидент з "Дефендером"
Джерело:твітер Посольства США в Києві
Посольство США в Києві відреагувало на інцидент з британським есмінцем у Чорному морі поблизу окупованого Криму. Дипломати висловили свою підтримку Великій Британії та Україні.
Сполучені Штати не оминули увагою ситуацію з британським есмінцем, який начебто "обстріляла" Росія.
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Реакція США на інцидент з "Дефендером"
Вашингтон висловив підтримку Україні та Великій Британії у протистоянні агресії Росії.
Ми підтримуємо нашого союзника, Британію, у протистоянні агресії Росії в Україні, і ми підтверджуємо свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що поширюються на її територіальні води,
– зазначили у посольстві.
Там також вкотре наголосили, що Крим – це Україна.
"Обстріл" британського есмінця: що відомо
- Росіяни 23 червня повідомили про відкриття нібито попереджувального вогню по британському есмінцю через входження у "територіальні води Росії".
- Водночас у Британії цю інформацію заперечили, зазначивши, що Росія не здійснювала "обстрілу" їхнього корабля.
- Борис Джонсон, коментуючи інцидент, зазначив, що судно законно перебувало у міжнародних водах поблизу тимчасово окупованого Криму.