У США відреагували на масовану атаку по Києву та загибель свого громадянина

У США засудили нічний обстріл Києва з боку Росії, в якому загинули понад 10 людей, зокрема й громадянин Сполучених Штатів. У Вашингтоні висловили співчуття всім сім'ям, які 17 червня втратили рідних внаслідок російської агресії.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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У США прокоментували жорстоку атаку по Києву 17 червня

Внаслідок атаки по Києву загинули 14 людей, а 117 постраждали. Обстріл столиці України в ніч проти вівторка став найсмертоноснішим за останній час та була націлена саме на Київ. Серед жертв – жителі зруйнованих будинків, дитина та іноземець. У Вашингтоні підтвердили, що в епіцентрі обстрілу був американець.

Нам відомо про атаку на Київ минулої ночі, яка призвела до численних жертв, включаючи трагічну загибель громадянина США. Ми засуджуємо ці удари та висловлюємо наші глибокі співчуття постраждалим та сім'ям загиблих,

– повідомила прессекретарка Держдепартаменту Теммі Брюс.

Сполучені Штати утримувалися від гучних заяв проти Росії, відколи Дональд Трамп знову прийшов до влади. Американський лідер хоче не допускати ескалації та вирішувати конфлікт дипломатичним шляхом. Уперше за довгий час США засудили дії країни-агресорки.

За словами Теммі Брюс, Трамп чітко висловив свою думку щодо ударів по цивільних районах. Пріоритетом для Державного департаменту є зокрема безпека та охорона громадян США. Наразі додаткових подробиць щодо загибелі іноземця в Києві немає.

Нагадаємо, Україна просить провести термінове засідання Радбезу ООН через масовану атаку Росії. Постпред України при ООН Андрій Мельник закликав до рішучої реакції міжнародної спільноти.