Заяви про збиття ракети "Кинджал" викликали галас у Вашингтоні й невизначеність у Москві, – CNN

США не мають сумніву, що Україна дійсно використовувала американську систему протиповітряної оборони Patriot для перехоплення російської ракети "Кинджал".

Хоча система Patriot успішно протидіє балістичним ракетам, її здатність зупиняти такі ракети, як-от "Кинджал", досі була суто теоретичною. Тож, перехоплення ракети, яке здійснили українські військові, продемонструвало цю здатність на практиці.

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Заява України про перехоплення викликала галас у Пентагоні наприкінці минулого тижня,

– розповіло джерело виданню, пояснюючи, чому це так важливо.

У Пентагоні це вважають важливою подією з кількох причин:

Путін публічно рекламував можливості російської зброї, яку називав гіперзвуковою, заявляючи, що вона здатна подолати всі наявні системи ППО.

До минулого тижня в Росії переконували, що якби вони використовували таку ракету як "Кинджал", то все, по чому вона стріляла б, неодмінно було б уражено.

Однак збиття поставило цей розрахунок під сумнів.

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Той факт, що це перехоплення було здійснено українським екіпажем, який пройшов навчання в Оклахомі, але не мав американських радників на полі бою, ще більше порадувало Пентагон,

– йдеться у повідомленні.

Там назвали це великим "поверненням інвестицій".

Натомість у Росії збиття "Кинджалу" силами української ППО викликало серйозну невизначеність, чи має Україна стійкий засіб протидії гіперзвуковим балістичним ракетам.