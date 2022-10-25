У Держдепі розповіли про наслідки для Росії у разі застосування нею "брудної бомби"

У Держдепі США наголосили, що Росія відчує наслідки, незалежно від того, застосує вона так звану "брудну бомбу" чи конвенційну ядерну зброю.

Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс під час брифінгу наголосив, що Росія відчує наслідки у будь-якому випадку.

Увага МАГАТЕ нещодавно оглядало один із двох ядерних об'єктів в Україні: чи були там заборонені речі

Незалежно від того, чи вона використає "брудну бомбу" або ядерну бомбу. Ми дуже чітко дали це зрозуміти,

– зазначив Прайс.

Що відомо про спекуляції Росії

Міністр оборони Росії Сергєй Шойгу вирішив телефонувати міністрам оборони інших країн, "попереджаючи", що Україна буцімто готова застосувати "брудну бомбу".

В Інституті вивчення війни заявили, що Шойгу це робить для залякування західних партерів, які допомагають Україні.

Після брехливих тверджень Шойгу міністр МЗС Дмитро Кулеба провів переговори з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Ґроссі, щоб той направив експертів на українські ядерні об'єкти, де, згідно з фейками російської пропаганди, розробляють "брудну бомбу".

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