У Держдепі розповіли про наслідки для Росії у разі застосування нею "брудної бомби"

25 жовтня 2022 , 09:00
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Джерело:

Держдеп США

У Держдепі США наголосили, що Росія відчує наслідки, незалежно від того, застосує вона так звану "брудну бомбу" чи конвенційну ядерну зброю.

Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс під час брифінгу наголосив, що Росія відчує наслідки у будь-якому випадку.

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Незалежно від того, чи вона використає "брудну бомбу" або ядерну бомбу. Ми дуже чітко дали це зрозуміти,
– зазначив Прайс.

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Автор: Анастасія Лукашевська