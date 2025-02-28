Європа – наш єдиний союзник? Що робити Україні просто зараз

Я майже пів року розповідаю, що США намагаються відірвати Росію від Китаю, і для цього їм потрібна жертва у вигляді України. Ви мені не вірите, бо ж Трамп такий хороший, буде скоро мир, а потім вибори.

Тепер про це відкритим текстом каже державний секретар США Марко Рубіо. Звичайно, без згадки про жертву, але з детальним описом логіки. Про це заявив Валерій Пекар, інформує 24 Канал.

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Висновки, які нам нарешті треба усвідомити

1. Ми не зможемо подружитися з американською адміністрацією й "продати" їм себе, бо ми для них розмінна фішка. Не винні тут ні українські політики, ні посли, ні громадські діячі. Тут нічого особистого, лише геополітика.

2. Усе, що ми можемо робити в США, це стійко зупиняти наїзди, пояснювати хибність стратегії та допомагати нашим друзям в Америці збалансувати політику цієї країни.

3. Наш союзник – Європа. Подвоїти, потроїти зусилля, прискорити процес усвідомлення. Збирати коаліцію рішучих. Підсилити кадрову дипломатію парламентською, підприємницькою, громадською, мистецькою (ага), церковною тощо, зокрема міста з містами, університети з університетами і так далі. Один дзвін Михайлівського собору не пробудить сплячу красуню.

4. Максимально посилюватися самим. Для цього треба кардинально поміняти систему управління всім – армією, ВПК, економікою, публічними комунікаціями, державною службою тощо. Нинішня система управління просто не витягує.

5. Сфокусувати зусилля на деколонізації Росії, бо наші проблеми закінчаться лише тоді, коли закінчиться те, що їх породжує, – російська імперія. Нагадую, саме до цього закликає відкритим текстом остання резолюція ПАРЄ. Тож відмовка, що союзники проти цього, вже давно не працює.