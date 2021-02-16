США вимагають, щоб Туреччина відмовилася від російських С-400

Сполучені Штати й надалі наполягають, аби Туреччина відмовилась від закуплених нею в Росії систем протиповітряної оборони С-400. У США наголошують, що це створює загрози для американських програм озброєння та взаємодій у межах НАТО.
Джерело:Держдепартамент США
Про це йшлося під час телефонної розмови глав зовнішньополітичних відомств США й Туреччини.
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Деталі розмови представників США та Туреччини
Держсекретар Блінкен закликав Туреччину відмовитися від утримання російських ракетних комплексів С-400,
– йдеться у повідомленні.
Ентоні Блінкен також висловив підтримку попереднім переговорам між членами НАТО, Туреччиною та Грецією.
Крім того, у Вашингтоні наголосили, що продовжують звертати увагу на важливість двосторонніх відносин з Анкарою. Водночас у США розділяють спільний інтерес до протидії тероризму, а також підтримання демократичних інститутів, інклюзивного управління й поваги до прав людини.
Очільники зовнішньополітичних відомств обох країн заявили про намір посилення співпраці й підтримки політичного розв'язання конфлікту в Сирії. А держсекретар висловив співчуття у зв'язку із загибеллю турецьких заручників на півночі Іраку. Він підтвердив позицію, що відповідальність за це несуть терористи Робітничої партії Курдистану.
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Що відомо про співпрацю Туреччини та Росії
- Країни підписали договір про придбання батарей C-400 наприкінці 2017 року.
- США висловили занепокоєння та заявили про можливість впровадження проти Анкари санкцій.
- Але Реджеп Ердоган не взяв до уваги позицію Вашингтона. Турецький президент зазначив, що угода про купівлю С-400 є кращою від систем MIM-104 Patriot, які пропонувала американська сторона.
- Перша партія російських систем надійшла у Туреччину 12 липня 2019 року. У США після цього прийняли закон CAATSA щодо протидії противникам. Згодом виключили Туреччину з програми найсучасніших літаків F-35.
- Станом на 2020 рік у Туреччину доставили 4 батареї С-400, які мали 36 пускових установок та понад 190 ракет.
- У грудні 2020 року США ввели санкції проти Управління оборонної промисловості Туреччини.