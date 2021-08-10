У США висловили стурбованість ситуацією в Афганістані

У США занепокоєні загостренням конфлікту в Афганістані між урядовими військами та терористичною організацією "Талібан". Однак в Пентагоні переконані, що афганські збройні сили можуть протистояти талібам.

"Талібан" уже захопив 6 провінцій Афганістану і продовжує свій наступ. Ситуація і далі залишається напруженою.

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Афганські війська можуть дати відсіч

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі розповів, що теперішня ситуація в Афганістані турбує США. Та попри те, за словами речника, урядові війська мають можливість ефективно протистояти "Талібану" та зупинити їхнє просування в інші провінції країни.

Це їхні військові сили, це їхні провінції, їхні люди, яких треба захищати. Це має дійти до керівництва, і вони повинні бути готовими виділити захист тут у цей конкретний момент,

– сказав Кірбі.

Просування талібів у Афганістані не припиняється, однак ситуація може й ускладнитися, адже до 31 серпня США має повністю вивести свої війська з країни.

Війна між Афганістаном і "Талібаном": останні новини

Першою столицею провінції, яку захопили таліби, стало місто Лашкаргах у Гільменді. В боях за місто, за підрахунками ООН, загинули 40 мирних жителів.

Під час захоплення столиці провінції Німроз, терористи вбили співробітника уряду Афганістану, який займався роботою зі ЗМІ.

Опісля цього в ході жорстоких боїв "Талібан" захопив ще 3 провінції.

За даними ООН, лише за період з 16 по 30 липня 2021 року в Афганістані постраждали близько 300 мирних жителів.

"Талібан", за деякими даними, захопив уже 56% території Афганістану. Здебільшого терористи брали під контроль сільські місцевості, однак зараз вони перейшли у наступ на столиці провінцій. У боях з урядовими військами їм вдалося захопити уже 6 міст.