Ізраїль продовжує спілкування з Росією: у США заявили, що шукати зраду зарано

У США відреагували на спілкування Ізраїлю з представниками Росії, зазначивши, що у цьому немає нічого поганого. Навпаки Сполучені Штати лише вітатимуть можливі зусилля з боку Ізраїлю чи будь-якої іншої країни, спрямовані на закінчення російської військової агресії проти України.

Звісно, якщо це буде прийнятно для українських партнерів. Про це сказав на прес-брифінгу офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс.

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Прайс заявив, що позиція США залишається зрозумілою і незмінною.

Війна Росії проти України є порушенням міжнародного права. Це глобальна загроза миру та безпеці, і ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно,

– наголосив Прайс.

У цьому контексті він також нагадав, що Ізраїль уже неодноразово надавав підтримку українському народу.

"Коли ми були в Ізраїлі минулої весни, разом із держсекретарем Блінкеном, нам фактично провели екскурсію по командному центру, який попередній уряд Ізраїлю створив для надання медичної допомоги українцям, які отримали поранення та постраждали від насильства. Ізраїль також надав гуманітарне фінансування", – додав Прайс.

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Представник Держдепартаменту зазначив також, що у спілкуванні між Єрусалимом та Москвою немає нічого незаконного.

Очевидно, що ізраїльтяни мають різні інтереси... Ціла низка країн по всьому світу вступала в контакт з росіянами, щоб покласти край незаконній, нічим не спровокованій і невиправданій війні. У спілкуванні немає нічого поганого,

– нагадав Прайс.

Він додав, що для США "набагато важливішим є не сам факт спілкування, а характер повідомлень, що передаються".

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