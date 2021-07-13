США виводять війська з Афганістану: вплив Талібану посилюється

20-річна війна США в Афганістані завершується. Після виведення американських військ, посилився вплив ісламістського руху Талібан. Внутрішній конфлікт у країні все ще триває.

Американці та їхні союзники остаточно виведуть війська з Афганістану до кінця серпня 2021 року. Попередньо Джо Байден визначив дату виведення в річницю терактів 11 вересня. Ті події шокували світ та слугували передумовою антитерористичної операції США в Афганістані для боротьби з ісламськими радикалами з руху Талібан.

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Таліби нарощують вплив

У зв'язку з виведенням 3 тисяч американських військ з Афганістану, таліби отримали контроль над кордоном з Туркменістаном, Іраном та Таджикистаном. Головні афганські міста контролює влада країни на чолі з президентом Ашрафом Гані.

Не вщухають теракти талібів щодо місцевого населення. Відсутність влади після виходу американців можуть заповнити також:

Росія;

Китай;

Туреччина;

Індія.

Світові гравці розуміють важливість налагодження діалогу з талібами, як силою, що має реальний вплив у країні.

"Зовнішні гравці, може без захвату, але прийняли Талібан як невідворотнє майбутнє, яке вже настало", – пояснив заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.

Миротворчу місію України завершено

Збройні сили України перебували з миротворчою місією в Афганістані. Українські військові допомагали розбудовувати інфраструктуру країни, знешкоджувати міни й надавали медичну допомогу місцевому населенню. 9 червня 2021 року до України з Афганістану повернувся 21 військовослужбовець національного персоналу Місії НАТО "Рішуча підтримка".

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"Для нас миротворчість була показником того, що ми готові не лише відстоювати власні інтереси, вимагати чогось від Заходу, і від США. Ми готові також робити свою частину роботи, ризикуючи життями власних громадян", – наголосив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

На чому сконцентруються США

Відхід США з Афганістану означає формування нової стратегії для Вашингтону. Щоб підтримувати статус наддержави, недостатньо просто утримувати військові контингенти по всьому світу. Враховуючи китайський фактор, зокрема і в Афганістані, світові лідери почнуть боротьбу на економічному полі.

США концентруватимуться на речах більш точкових. XXI століття – це нові загрози: кіберзагрози, технологічна конкуренція, боротьба за ринки, пошуки додаткових стимулів для розвитку,

– зазначив доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка Макар Таран.

Афганська нестабільність триватиме ще довго

Американці залишають країну в нестабільному стані. Результатом найдовшої війни США та НАТО на афганській території є близько 240 тисяч вбитих. Витрати Америки сягнули майже 2,5 трильйонів доларів. Сотні тисяч афганців стали біженцями, а внутрішній конфлікт досі триває.