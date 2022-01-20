США вважатимуть вторгненням в Україну будь-який перетин кордону російськими військами, – Байден

Джо Байден спростував заяву про "незначне вторгнення". Глава Білого дому наголосив, що будь-який перетин російськими військами нашого кордону вважатимуть вторгненням.

Джо Байден застеріг Володимира Путіна від агресії під час відеозустрічей. Про це глава Білого дому заявив під час спілкування з журналістами.

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Росію чекатиме різка відповідь США

Джо Байден заявив, що російська агресія одразу отримає різку відповідь від США. Агресією вважатимуть будь-який перетин українського кордону російсткими військами

Якщо будь-які мобілізовані російські підрозділи перетнуть український кордон, це буде вторгненням, яке буде зустрінуте жорсткою і скоординованою економічною відповіддю, яку я детально обговорив з нашими союзниками,

– заявив Байден.

Крім того, Байден наголосив, що вторгненням вважатимуть і наявність "зелених чоловічків" на території України, як це було в Криму в 2014 році. Також глава Білого дому наголосив на серйозних економічних наслідках для Росії у випадку повномасштабної агресії.

Заява Байдена про "незначне вторгнення"

Під час пресконференції 19 січня президент США Джо Байден зробив доволі неоднозначну заяву щодо Росії. Глава Білого дому висловився про те, що покарання для Кремля за можливу агресію залежатиме від "масштабу вторгнення".

Одна справа, якщо це буде незначне вторгнення, і, зрештою, нам доведеться сперечатися щодо того, що робити, а чого не робити. Якщо ж є щось, де російські сили перетинають кордон, вбивають українських бійців і так далі, я думаю, це все змінює,

– сказав Байден.

Такі слова президента США одразу ж викликали шквал критики в американських ЗМІ, Реакція України не забарилася. Президент Володимир Зеленський у своєму твітері відповів Байдену і наголосив, що "маленьких народів" та "незначних вторгнень" не існує.

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