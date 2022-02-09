США вважають російсько-білоруські навчання ескалацією довкола України

У Білорусі триває підготовка до спільних навчань з Росією. У Вашингтоні переконані, що Кремль може використати це для ескалації ситуації довкола України.

За словами Джен Псакі, Росія не вживає заходів для деескалації. Про це речниця Білого дому заявила під час брифінгу.

Зауважте Другий літак за день: ще 80 тонн військової допомоги прилетіли зі США

США стурбовані через навчання

Джен Псакі заявила, що проведення спільних російсько-білоруських навчань турбують Вашингтон, оскільки там це розглядають як загрозу ескалації. Однак речниця Білого дому додала, що мова йде не конкретно про можливе вторгнення.

Це без сумніву нас турбує, але я не хочу прогнозувати, що це означає з точки зору вторгнення,

– наголосила Псакі.

Водночас речниця Білого дому підкреслила, що в США не знають, чи затвердив Путін план нападу на Україну. Також за її словами, Вашингтон не планує масштабної евакуації своїх громадян із нашої держави. Джен Псакі наголосила, США роблять все можливе, щоб уникнути війни.

Російсько-білоруські навчання біля українських кордонів: головне

Росія та Білорусь проведуть спільні військові навчання "Союзна рішучість – 2022" з 10 по 20 лютого. Саме для цього Росія нібито стягувала війська навіть з Далекого Сходу. До Білорусі уже прибув начальник генштабу збройних сил Росії.

Кремль відкидає будь-які агресивні плани. Водночас у Європі б'ють на сполох – концентрацію військ називають найбільшою з часів Холодної війни.

Однак, мова йде не лише про загрозу територіальній цілісності України. У Європарламенті говорять про те, що Росія може окупувати Білорусь.

Водночас самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко переконує, що навчання використають для того, аби білоруські військові навчилися користуватися російською зброєю, адже після їх завершення Мінськ хоче закупитися озброєнням у Москви.

До теми пропонуємо сюжет про навчання ЗСУ: дивіться відео