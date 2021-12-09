США ввели санкції проти Андрія Портнова

Сполучені Штати 9 грудня запровадили санкції проти ексрегіонала Андрія Портнова. У підсанкційний перелік потрапив і його фонд.

Про запровадження Вашингтоном санкцій проти корупціонерів, серед яких є й громадянин України, повідомили на саміті за демократію.

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Під санкції потрапив і фонд Порнова

Оновлений санкційний перелік опублікували на сайті Офісу контролю за іноземними активами. Серед 7 іноземців, проти яких США ввели економічні обмеження, Андрій Портнов єдиний українець.

Аналогічно серед 8 іноземних оргнізацій, єдиною українською є фонд Андрія Портнова.

У коментарі до санкційного списку вказано, що ексрегіонал Портнов налагодив зв'язки з судами та правоохоронними органами завдяки харабям. Також Андрію Портнову інкримінують втручання в роботу генпрокурора України та спроби вплинути на Конституційний Суд.

Анонс запровадження обмежень від Квін

Раніше тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін виступила на конференції "Сім років антикорупційної реформи".

Вона анонсувала введення 9 грудня санкцій проти корупціонерів, наголосивши, що українці "декого впізнають". Однак жодних прізвищ дипломатка не називала.

Саміт за демократію: що відомо

Саміт за демократію проходить 9 та 10 грудня у віртуальному форматі. У ньому беруть участь 110 країн, зокрема й Україна. Натомість Росію та Китай американський лідер на захід не запросив. Однією з головних тем саміту є згубний вплив корупції.

Міністерство фінансів США 4 грудня повідомило, що введе низку санкцій в межах саміту за демократію. Однак, хто увійде в списки, тоді не уточняли.

Квін анонсувала санкції про українських корупціонерів: дивіться відео