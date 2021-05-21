США ввели санкції проти компаній і суден з Росії, які пов'язані з "Північним потоком-2"

21 травня 2021 , 19:57
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Джерело:

Мінфін США

США 21 травня ввели санкції проти будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Мовиться про компанії та судна, які беруть участь у реалізації проєкту.

В американський санкційний список потрапили 13 російських кораблів, які будують газопровід. Крім того, обмеження ввели проти 4 організацій.

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Проти кого ввели санкції

Організації:

  • "Морська рятувальна служба",
  • "Мортранссервіс",
  • Самарський теплоенергетичний майновий фонд,
  • "Коксохімтранс".

Судна:

  • "Академік Черський",
  • "Артеміс офшор",
  • "Бахтемір",
  • "Балтійський дослідник",
  • "Финвал",
  • "Капітан Беклемішев",
  • "Мурман",
  • "Нарвав",
  • "Сивуч",
  • "Рятувальник Карєв",
  • "Умка",
  • "Владислав Стрижов",
  • "Юрій Топчев".

Зауважимо, нещодавно у Держдепартаменті США казали, що не введуть санкції проти компанії-оператора "Північного потоку-2" та її гендиректора Маттіаса Варніга. Обмеження хотіли запровадити лише проти компаній, які прокладають труби. Таке рішення, мовляв, відповідає "національним інтересам" держави.

Водночас у Сенаті США розкритикували це і назвали рішення помилковим. Відомство заявило, що так Держдеп зробить "подарунок" президенту Росії Володимиру Путіну.

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Автор: Софія Мінджоса