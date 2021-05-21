США ввели санкції проти компаній і суден з Росії, які пов'язані з "Північним потоком-2"

США 21 травня ввели санкції проти будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Мовиться про компанії та судна, які беруть участь у реалізації проєкту.

В американський санкційний список потрапили 13 російських кораблів, які будують газопровід. Крім того, обмеження ввели проти 4 організацій.

До теми У Сенаті США вимагають санкцій проти "Північного потоку – 2": з'явився новий законопроєкт

Проти кого ввели санкції

Організації:

"Морська рятувальна служба",

"Мортранссервіс",

Самарський теплоенергетичний майновий фонд,

"Коксохімтранс".

Судна:

"Академік Черський",

"Артеміс офшор",

"Бахтемір",

"Балтійський дослідник",

"Финвал",

"Капітан Беклемішев",

"Мурман",

"Нарвав",

"Сивуч",

"Рятувальник Карєв",

"Умка",

"Владислав Стрижов",

"Юрій Топчев".

Зауважимо, нещодавно у Держдепартаменті США казали, що не введуть санкції проти компанії-оператора "Північного потоку-2" та її гендиректора Маттіаса Варніга. Обмеження хотіли запровадити лише проти компаній, які прокладають труби. Таке рішення, мовляв, відповідає "національним інтересам" держави.

Водночас у Сенаті США розкритикували це і назвали рішення помилковим. Відомство заявило, що так Держдеп зробить "подарунок" президенту Росії Володимиру Путіну.

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