США ввели санкції проти компаній і суден з Росії, які пов'язані з "Північним потоком-2"

США 21 травня ввели санкції проти будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Мовиться про компанії та судна, які беруть участь у реалізації проєкту.
В американський санкційний список потрапили 13 російських кораблів, які будують газопровід. Крім того, обмеження ввели проти 4 організацій.
До теми У Сенаті США вимагають санкцій проти "Північного потоку – 2": з'явився новий законопроєкт
Проти кого ввели санкції
Організації:
- "Морська рятувальна служба",
- "Мортранссервіс",
- Самарський теплоенергетичний майновий фонд,
- "Коксохімтранс".
Судна:
- "Академік Черський",
- "Артеміс офшор",
- "Бахтемір",
- "Балтійський дослідник",
- "Финвал",
- "Капітан Беклемішев",
- "Мурман",
- "Нарвав",
- "Сивуч",
- "Рятувальник Карєв",
- "Умка",
- "Владислав Стрижов",
- "Юрій Топчев".
Зауважимо, нещодавно у Держдепартаменті США казали, що не введуть санкції проти компанії-оператора "Північного потоку-2" та її гендиректора Маттіаса Варніга. Обмеження хотіли запровадити лише проти компаній, які прокладають труби. Таке рішення, мовляв, відповідає "національним інтересам" держави.
Водночас у Сенаті США розкритикували це і назвали рішення помилковим. Відомство заявило, що так Держдеп зробить "подарунок" президенту Росії Володимиру Путіну.
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