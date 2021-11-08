США ввели санкції проти українця Васинського: його підозрюють у хакерських атаках

Міністерство фінансів США внесло до санкційного списку українця Ярослава Васинського. Його підозрюють у хакерських атаках на американські компанії з метою вимагання грошей.

Окрім Васинського, у санкційний список потрапив росіянин Євген Полянін. У Мінфіні підозрюють, що обидва хакери були спільниками.

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Хто такий Васинський

За даними Мінфіну США, Ярослав Васинський є членом угрупування, яке займається хакерськими атаками на американські компанії з метою вимагання коштів. За допомогою цієї злочинної схеми, зловмисникам вдалося отримати до 200 мільйонів доларів.

Васинського разом з Поляніним підозрюють у масштабній хакерській атаці на фірму у Флориді, яка є розробником програми Kaseya. Через атаку постраждали понад 1 500 підприємств у всьому світі.

За даними телеканалу CNN, Васинського ще у жовтні затримали на території Польщі. Зараз хакер очікує екстрадиції до США, де його судитимуть.

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