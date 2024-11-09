Американської сили вже не існує, але Трамп цього ще не усвідомив

Трамп, мабуть, щиро вважає, що зможе розв'язувати світові проблеми одним дзвінком, бо думає, що став президентом єдиної наддержави.

США втратили позиції у світі

Але США уже не наддержава. Так, це все ще економічно та військово потужна світова держава, але лише одна з декількох. І це – результат кількох останніх президентств у США. Про це пише Петро Олещук, інформує 24 Канал.

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Слово президента США зараз вагоме лише для союзників США. Всі інші просто ігнорують численні "заклики" Держдепу, бо погрози від США суттєво девальвовані. Девальвовані, бо якщо ти занадто довго демонструєш страх, то це відчувають усі довкола тебе.

Єдиний спосіб повернути ситуацію у зворотному напрямку – показати силу, покарати ворогів, виграти якусь війну і т.д. Ну або змиритися з ситуацією.

Як буде діяти Трамп, зіткнувшись з реаліями зовнішньої політики, де існує реальний союз Росії, Ірану та КНДР (так, того самого Ірану, який хотів його вбити перед виборами), сказати важко.

Але фактом є те, що "американська сила", до якої можна було апелювати просто словесно, навіть не залучаючи на практиці, розвіялася як туман. На США не зважають, США не поважають, президента США не будуть слухати диктаторські режими. Якщо, звісно, він їх до цього не примусить, показавши світу "стару добру демократію" у вигляді авіаносців та ракет. Ну або просто можна вдавати, що нічого не відбувається, закритися у мушлі ізоляціонізму і чекати.