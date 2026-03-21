Головні новини У США вже відбулась зустріч української команди з Кушнером і Віткоффом, – Зеленський
21 березня, 20:46
У США вже відбулась зустріч української команди з Кушнером і Віткоффом, – Зеленський

Маргарита Волошина

Українська делегація прибула у Сполучені Штати для переговорів з американською стороною. Зустріч між представниками країн відбулася у суботу, 21 березня.

Про це повідомив український президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

З ким були зустрічі у США?

Володимир Зеленський повідомив про те, що у США відбулася двостороння зустріч між українською та американською делегаціями. Останню, за його словами, представляли Стів Віткофф та бізнесмен Джаред Кушнер. 

Важливо для всіх нас у світі, що дипломатія продовжується і ми намагаємося закінчити цю війну – війну Росії проти України. Війна нікому не потрібна, 
– написав президент.

 