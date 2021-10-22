США і Євросоюз в ОБСЄ засудили перепис населення в окупованому Криму

США та ЄС занепокоєні планами Росії провести перепис населення на території окупованого Криму. Представники Заходу вважають, що таким чином Москва має намір в черговий раз підірвати суверенітет України.

Про це заявила тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн під час засідання ради цієї організації у Відні.

До теми Євросоюз засудив російський "перепис населення" в окупованому Криму

США занепокоєні намірами Росії

Ми занепокоєні планом Російської Федерації провести без дозволу України всеросійський перепис населення з 15 жовтня до 14 листопада в окупованому Криму. Перепис населення є ще одним проявом кампанії Росії з підриву суверенітету України,

– заявила Острієн.

Острієн запевнила, Вашингтон наполягає на тому, що Крим – це Україні, як і мовиться у спільній декларації Кримської платформи. США підтримуватимуть санкції проти Росії доти, доки вона не поверне Україні повний контроль над півостровом.

Схожу позицію висловили і в Євросоюзі

Схожа позиція у питанні перепису і в Євросоюзу. У Брюсселі також засудили призовну кампанію, яку Росія розпочала з 1 жовтня. У ЄС закликали Москву припинити порушення міжнародного права.

Росія хоче легітимізувати анексію Криму, – МЗС

Євросоюз привернув увагу до порушення прав людини на окупованому півострові та масових затримань кримських татар. Мовиться про затримання Нарімана Джеляла.

Зазначимо, що раніше всеросійський перепис на окупованих територіях офіційно засудили США, ЄС та Велика Британія. У МЗС України наголосили, що таким чином Росія хоче легітимізувати анексію Криму.

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