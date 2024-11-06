У США загинуло подружжя, яке працювало на виборчих дільницях

У США минули вибори президента. На жаль, у штаті Міссурі 6 листопада загинуло подружжя, що працювало на виборчих дільницях.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN. Причиною смерті працівників виборчої комісії стала сильна повінь.

Дивіться також Ситуація може розвиватися за 3 сценаріями: що буде з Україною за президенства Трампа

Як загинуло подружжя

У виданні розповіли, що через швидке підвищення рівня води внаслідок штормів, які пройшли в районі Міссурі напередодні ввечері, загинуло подружжя.

Дорожній патруль штату Міссурі виявив двох жертв повені, які загинули в Бівер-Крік, коли їхній автомобіль був знесений під натиском води з дороги.

"Вони були чудовими людьми, які жертвували своїм часом, щоб служити своїй громаді", – прокоментували інцидент у виборчій комісії.

Нагадаємо, що нещодавно смертоносна повінь накрила Іспанію. Через сильні дощі та повені загинуло 211 людей, евакуйовано понад 30 000 осіб, а в постраждалі райони направлено 5 000 військовослужбовців та поліцейських. Майже 2 000 осіб вважаються зниклими безвісти.