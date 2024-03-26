Як Україні реагувати на рекомендації не стріляти по російських НПЗ: генерал Годжес дав відповідь

Колишній командувач армії США у Європі Бен Годжес прокоментував рекомендації Україні не стріляти по російських НПЗ. Генерал висловився досить чітко.

Раніше, журналісти Financial Times заявили, що США буцімто закликали Україну припинити удари по російських нафтопереробних заводах і нафтобазах.

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"Російські НПЗ – законна ціль ударів України"

Журналісти зазначили, що відразу після масованого ракетного обстрілу України 22 березня ширилася інформація, що американська влада начебто просила Україну припинити удари по російських НПЗ. Вони поцікавилися у генерала Годжеса його позицією щодо цього.

Сподіваюся, що це неправда. Та, на жаль, у це можна повірити. І якщо хтось із нашого уряду повідомив таке українцям, – це абсолютно жахлива рекомендація. Україна має її ігнорувати. (НПЗ) є законними цілями,

– заявив військовий.

За його словами, погіршує ситуацію те, що це відбувається після нищівного удару Росії по українських цивільних об'єктах.

"Але і вказує на той факт, що адміністрація досі чітко не визначилася, якою має бути розвʼязка. Якою є мета? Чому ми не говоримо, що хочемо перемоги України, не зосереджуємося на цьому? Нам вкрай потрібні стратегічна чіткість і пріоритети", – резюмував Бен Годжес.

США нібито закликали Україну припинити удари по російських НПЗ: як відреагували в ОП