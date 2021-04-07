США закликали Україну провести глибокі реформи, щоб стати членом НАТО

США підтримують прагнення України до НАТО. Водночас у Штатах нагадали, що Київ повинен реалізувати глибокі та всебічні реформи для членства.
Джерело:Укрінформ
Двері НАТО мають залишатися відчиненими для кандидатів, якщо вони зможуть виконати зобов'язання щодо членства та сприяти безпеці в Євроатлантичному регіоні. Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.
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Потрібні реформи
Політик наголосив, що країни-претенденти на членство повинні відповідати стандартам організації.
Ми продовжуємо закликати керівництво України провести глибокі, всебічні та своєчасні реформи, необхідні для побудови більш стабільної демократичної та вільної країни,
– сказав Прайс.
За його словами, США підтримують зусилля України щодо просування верховенства права, реформ для економічного зростання.
"Звичайно, продовжуємо підтримувати нашого партнера, Україну, в її протистоянні російській агресії", – додав речник.
Він нагадав, що стосовно цього питання низка високопоставлених урядовців США й України, а також президенти мали телефонні перемовини. Прайс підсумував, що Штати готові тісно співпрацювати з Україною щодо реформ.
Співпраця України та НАТО: останні новини
- У червні 2020 року Україна стала учасницею Програми розширених можливостей НАТО.
- Через загострення на Донбасі та біля кордону в березні – квітні про вступ України до НАТО почали говорити активніше.
- Наприклад, під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським Джо Байден зазначив, що підтримує прагнення України вступити до Альянсу.
- Згодом через нарощення сил Росії до Зеленського подзвонив Генсек НАТО Єнс Столтенберг.