У США запевнили "слуг народу" в посиленні підтримки України

Давид Арахамія провів онлайн-зустріч із представником Конгресу США Адріаном Смітом. За словами "слуги народу", республіканець є потужним та впливовим захисником інтересів України.

Глава провладної фракції зазначив, що під час перемовин обговорювали питання, які є пріоритетними для нашої держави у відносинах зі Сполученими Штатами.

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Конгресмен Сміт неодноразово наголосив на тому, що взаємодія США та України тільки посилюється. США повністю буде підтримувати та допомагати Україні у боротьбі з російською агресією,

– підкреслив нардеп.

Про що ще говорив Арахамія зі Смітом

Давид Арахамія повідомив, що співрозмовники поділилися думками з приводу ще низки питань, зокрема:

санкцій США проти газопроводу "Північний потік 2";

руху України до членства в НАТО;

надання Штатами залишків вакцин від COVID-19;

можливість зустрічі президентів США та України.

Насамкінець "слуга народу" запросив Адріана Сміта та інших представників Конгресу США долучитись до святкування 30-ї річниці Незалежності України.

Зеленський хоче зустрітися з Байденом

Глава нашої держави Володимир Зеленський заявив, що перед цією зустріччю хотів би поспілкуватися з лідером Штатів.

Він вважає, що такі консультації повинні відбуватися віч-на-віч, бо багато речей просто неможливо обговорити телефоном.

Леонід Кравчук переконаний, що Джо Байден має поговорити з Володимиром Зеленським, якщо планує обговорювати з Путіним війну на Донбасі.

Президент США Джо Байден 16 червня зустрінеться у Женеві з керівником Кремля Путіним. Вони обговорять низку питань, зокрема агресію Росії проти України.

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