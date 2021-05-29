США запропонували Туреччині альтернативу російським С-400

Сполучені Штати запропонували Туреччині альтернативу купівлі російських зенітних ракетних систем С-400. Водночас жодні деталі цієї пропозиції наразі невідомі.
Заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що придбання Туреччиною С-400 створює проблему в НАТО.
Раніше США вимагають, щоб Туреччина відмовилася від російських С-400
США пропонують Туреччині альтернативу С-400
Ми представили альтернативу, вони (Туреччина – 24 канал) точно знають, що робити. Я сподіваюся, що ми зможемо знайти спільний шлях,
– зазначила Шерман.
Однак про яку саме альтернативу йдеться, вона не уточнила.
Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Туреччину та інших союзників і партнерів відмовитися від подальших закупівель у Росії зброї й військової техніки. Якщо вони цього не зроблять, Білий дім впроваджуватиме санкції.
Зверніть увагу Індії загрожують санкції США за купівлю зброї в Росії
Купівля Туреччиною російської зброї: основне
- Туреччина та Росія підписали договір про придбання батарей C-400 наприкінці 2017 року. США висловили занепокоєння та повідомили про можливість впровадження проти Анкари санкцій.
- Реджеп Ердоган у відповідь заявив, що угода про купівлю С-400 є кращою від систем MIM-104 Patriot, які пропонувала американська сторона.
- Перша партія російських систем надійшла у Туреччину 12 липня 2019 року. У США після цього прийняли закон CAATSA щодо протидії противникам. Згодом виключили Туреччину з програми найсучасніших літаків F-35.
- У грудні 2020 року Вашингтон ввів санкції проти Управління оборонної промисловості Туреччини.